Ante el amago de productores del campo y transportistas de un paro nacional para el próximo lunes 6 de abril, la Secretaría de Gobernación hizo un llamado a no bloquear las vías de comunicación con la intención de evitar afectaciones a terceros en el marco de las vacaciones de Semana Santa.

La dependencia aseveró que se han atendido las demandas de las agrupaciones, y los instó a continuar con el diálogo para avanzar en soluciones que beneficien tanto a los sectores productivos como al conjunto de la sociedad.

Afirmó que se han establecido mecanismos permanentes de atención para garantizar condiciones de diálogo y solución a sus problemáticas en distintos temas.