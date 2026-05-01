Aún sin la lista oficial, la Selección Mexicana sigue entrenando rumbo al Mundial y se declara lista para enfrentar este viernes a Ghana en el estadio Cuauhtémoc, de Puebla.

Mateo Chávez jugador del AZ Alkmaar de Países Bajos y de los últimos que reportaron, dice que la meta es aparecer en la nomina final para vivir el sueño mundialista. Incluso señala tener nivel para ganar un puesto titular.

“Yo fui a Europa por buscarme mi lugar aquí, para que me voltearan a ver, demostrar mi trabajo. Fui a un club formativo, esa es la verdad; no creo que por estar en Europa estoy en selección, también me lo he ganado”, dijo Mateo, quien además señaló tener la preparación para ser convocado.

Por su parte el lateral Jorge Sánchez le pide a la afición que realmente los apoye. “Estamos ahorita cerrando filas nos vemos muy fuertes mentalmente, creo que si estamos así va a ser mucho más sencillo para nosotros el tratar de llegar lo más completo posible a nosotros lo que nos toca es jugar, la afición la gente paga un boleto tiene el derecho de gritarnos, chiflarnos apoyarnos, creo en Dios a que la gente invitarlos a que cuando inicie el Mundial estén de nuestro lado, que nos apoyen porque al fin y al cabo somos mexicanos, creo en Dios que se aun buen Mundial”. (Por Martín Navarro Vásquez)