Un hombre de aproximadamente 45 años murió tras sufrir una caída accidental en la colonia Las Conchas, en Guadalajara, luego de golpearse la cabeza contra el filo de un machuelo.

De acuerdo con testigos, el hombre caminaba por el lugar cuando resbaló y, al intentar detener la caída, golpeó la nuca contra un escalón de cemento ubicado en la entrada de un local comercial.

Amigos de la víctima solicitaron apoyo de los servicios de emergencia al percatarse de que no respondía a estímulos, pero los paramédicos de la Cruz Verde no pudieron hacer nada por la víctima.

Elementos de la Policía de Guadalajara descartaron indicios de un hecho delictivo. (Por Edgar Flores Maciel)