En los próximos días el Gobierno de la República presentará la estrategia para combatir el consumo de bebidas azucaradas, dice la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Probablemente ya esté disponible ya masivamente la próxima semana y es algo que ha insistido mucho el doctor Kershenobich y todos los compañeros del gabinete de Salud, porque a veces pensamos que la salud solamente es la atención cuando nos enfermamos y vamos a un Centro de Salud o a un hospital y la Salud tiene que ver con el cuidado, con la prevención. Y particularmente las bebidas azucaradas, los refrescos, la gran cantidad de azúcar que tienen ha causado muchísimos problemas en la población en nuestro país, demostrado científicamente. Entonces, el problema es el abuso, como siempre, entonces por eso estamos iniciando con esta gran campaña masiva a partir de la próxima semana”.

Y es que, de acuerdo a datos oficiales, México ocupa la primera posición a nivel mundial, junto con Colombia, en el consumo de bebidas azucaradas, siendo esta la principal causa de la diabetes y la hipertensión. (Por Arturo García Caudillo)