La Fiscalía de Jalisco inició trabajos periciales en el panteón de San Sebastianito en Tlaquepaque, tras el reporte de un colectivo de familias buscadoras sobre la presunta existencia de una fosa clandestina.

Elementos de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas acordonaron la zona y comenzaron las indagatorias correspondientes.

De acuerdo con la dependencia, los restos óseos localizados recientemente fueron hallados dentro del área operativa del cementerio, muy cerca de tumbas activas y una barda perimetral.