Tras su paso en Guadalajara con la obra “AfterGlow”, el actor Joaquín Bondoni se prepara para estrenar un nuevo proyecto de la obra “Todo el mundo habla de Jamie”, un musical que marco su carrera, al hablar de la identidad, la resiliencia, el amor propio, y así lo compartió en entrevista con Notisistema.

“Por parte de algo musical, que fue por parte de ‘Todo el mundo habla de Jamie’ vamos a sacar el documental, pues obviamente fuimos parte del elenco original en español, y pues obviamente no perdimos la oportunidad de hacer el documental porque es simplemente un testigo de todo lo que fue la creación, de todo lo que se vivió no nada más detrás de la historia, , detrás del escenario, en ensayos, en la vida personal, tocaremos muchas cosas, entre ellos, obviamente está María Filippini y Flor Benítez, que son leyendas en este país. Igual Alberto Lovnitz, Rogelio Suárez, para que estén pendientes del documental de Todo el mundo habla de Jamie”.

El documental se estrenara este lunes 20 de abril a través de YouTube, y tanto Joaquín como parte el elenco, esperan sea recibido con la misma calidez que la obra. (Por Pilar Gutiérrez)