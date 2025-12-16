Un fuerte incendio se registró en un taller de muebles en el cruce de avenida Patria y Río Nilo, en Tonalá, en los límites con Guadalajara.
El fuego se propagó rápidamente debido a la presencia de madera y otros materiales inflamables en el lugar, aunque trabajadores lograron evacuar a tiempo.
Bomberos de Tonalá y Guadalajara acudieron para controlar el siniestro, que no dejó personas lesionadas.
Las autoridades investigan las causas del incendio.
Incendio consume taller de muebles en Tonalá
Un fuerte incendio se registró en un taller de muebles en el cruce de avenida Patria y Río Nilo, en Tonalá, en los límites con Guadalajara.