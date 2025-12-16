Un fuerte incendio se registró en un taller de muebles en el cruce de avenida Patria y Río Nilo, en Tonalá, en los límites con Guadalajara.

El fuego se propagó rápidamente debido a la presencia de madera y otros materiales inflamables en el lugar, aunque trabajadores lograron evacuar a tiempo.

Bomberos de Tonalá y Guadalajara acudieron para controlar el siniestro, que no dejó personas lesionadas.

Las autoridades investigan las causas del incendio.