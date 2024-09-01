El viernes 19 de septiembre a las 12 del día, se realizará el macrosimulacro en el país, el cual tendrá la hipótesis de un sismo de 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas Michoacán, explica la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Vázquez.

“Para que la gente esté lista, preparada a las 12 del día, 19 de septiembre, segundo simulacro nacional 2025 en todo el país”.

Este será el segundo macrosimulacro del año, conmemorando el 40 aniversario de los sismos de 1985 y el registrado también en la misma fecha del 2017. Se activarán 14 mil altavoces en el país y se alertará a la población a través de sus teléfonos celulares. (Por Gricelda Torres Zambrano)