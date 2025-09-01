Un hombre de 44 años fue víctima de un ataque a puñaladas la noche de este miércoles en la colonia Loma Bonita Ejidal, en el municipio de Tlaquepaque.

La agresión ocurrió en el ingreso a una torre departamental ubicada sobre la calle Ahuehuetes, donde la víctima fue localizada con múltiples lesiones, incluida una navaja aún clavada en la pierna.

Servicios médicos municipales confirmaron que el herido requirió traslado a un hospital para la extracción especializada del objeto, además de presentar heridas en brazos, hombro y extremidades inferiores.

Según versiones preliminares, varios sujetos perseguían al hombre y lo alcanzaron en el cancel del edificio donde lo atacaron directamente.

Los agresores huyeron y hasta el momento no se ha logrado su detención.

El caso ya es investigado por las autoridades. (Por Edgar Flores Maciel)