Un brote de Hantavirus a bordo de un crucero en España obligó a activar un operativo internacional de evacuación con apoyo de países europeos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, ocho personas enfermaron y al menos tres fallecieron, entre ellas una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán.

Gobiernos como Alemania, Francia e Irlanda enviarán aviones para repatriar a sus ciudadanos, mientras que la Unión Europea sumará aeronaves adicionales.

Las autoridades prevén completar la operación entre domingo y lunes, antes de que empeoren las condiciones marítimas.

El virus suele transmitirse por roedores, aunque en casos excepcionales puede haber contagio entre personas.