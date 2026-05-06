Un brote de Hantavirus a bordo de un crucero en España obligó a activar un operativo internacional de evacuación con apoyo de países europeos.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, ocho personas enfermaron y al menos tres fallecieron, entre ellas una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán.
Gobiernos como Alemania, Francia e Irlanda enviarán aviones para repatriar a sus ciudadanos, mientras que la Unión Europea sumará aeronaves adicionales.
Las autoridades prevén completar la operación entre domingo y lunes, antes de que empeoren las condiciones marítimas.
El virus suele transmitirse por roedores, aunque en casos excepcionales puede haber contagio entre personas.
Alistan evacuación de crucero con brote de hantavirus en España
Un brote de Hantavirus a bordo de un crucero en España obligó a activar un operativo internacional de evacuación con apoyo de países europeos.