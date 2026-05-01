Decenas de aficionados acudieron este viernes al estadio Akron para acompañar el entrenamiento de Club Deportivo Guadalajara, en el marco de su 120 aniversario y previo al partido de vuelta ante Tigres, correspondiente a los cuartos de final de la Liga MX.

Con banderas, pancartas y cánticos, los seguidores rojiblancos alentaron al equipo durante la práctica, mientras el plantel afinaba detalles para el encuentro de este sábado, en el que buscará remontar el marcador global de 3-1 favorable al conjunto regio.

El partido se disputará a las 19:07 horas y contará con arbitraje de Marco Antonio Ortiz.

Para avanzar a las semifinales, Chivas necesita ganar por una diferencia de dos goles.

Durante la sesión también estuvo presente Amaury Vergara, dueño de las Chivas, quien convivió con el equipo y participó en la fotografía del recuerdo al finalizar el entrenamiento.