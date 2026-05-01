Decenas de aficionados acudieron este viernes al estadio Akron para acompañar el entrenamiento de Club Deportivo Guadalajara, en el marco de su 120 aniversario y previo al partido de vuelta ante Tigres, correspondiente a los cuartos de final de la Liga MX.
Con banderas, pancartas y cánticos, los seguidores rojiblancos alentaron al equipo durante la práctica, mientras el plantel afinaba detalles para el encuentro de este sábado, en el que buscará remontar el marcador global de 3-1 favorable al conjunto regio.
El partido se disputará a las 19:07 horas y contará con arbitraje de Marco Antonio Ortiz.
Para avanzar a las semifinales, Chivas necesita ganar por una diferencia de dos goles.
Durante la sesión también estuvo presente Amaury Vergara, dueño de las Chivas, quien convivió con el equipo y participó en la fotografía del recuerdo al finalizar el entrenamiento.
Afición de Chivas alienta al equipo en entrenamiento previo al juego ante Tigres
Decenas de aficionados acudieron este viernes al estadio Akron para acompañar el entrenamiento de Club Deportivo Guadalajara, en el marco de su 120 aniversario y previo al partido de vuelta ante Tigres, correspondiente a los cuartos de final de la Liga MX.