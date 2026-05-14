En Tlajomulco de Zúñiga hay 400 planteles escolares, todos de educación pública, para el primer semestre de este 2026 entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado plantean renovar 42 escuelas, según explicó el titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Jalisco, Francisco Ontiveros, quien señala que las intervenciones comenzaron desde el año pasado.

“Tenemos un inventario y elaboración, como hace rato comentaba también. Tengo 92 proyectos en revisión, proyectos de intervención que estamos ya llegando a los montos ejecutivos, haciendo los estudios para poder tener los montos de inversión. Tenemos un inventario en todo el estado, no nada más en Tlajomulco, de los lugares que pueda tener infraestructura educativa y hemos estado, sobre todo en el año 2025, atacando principalmente los problemas, las escuelas que tengan problemática mayor o presenten mayor riesgo. En todos los casos estamos atentos a ventilar cualquier riesgo”

Francisco Ontiveros pidió a directivos, maestros y hasta padres de familia reportar los planteles que deben ser intervenidos por malas condiciones. (Por Gustavo Cárdenas)