SITEUR informó que el 88 por ciento de las escaleras eléctricas y elevadores de la red de transporte público ya opera con normalidad, como parte del plan emergente de rehabilitación y modernización del sistema.

El director del organismo, Amílcar López Zepeda, señaló que la meta es alcanzar un 95 por ciento de operatividad en un plazo de 100 días.

Entre las estaciones donde se sustituirán equipos por completo destacan Periférico Belenes, Lázaro Cárdenas, Central de Autobuses y Patria, en la Línea 3.

Además, se rehabilitarán módulos de baños vandalizados en Mi Macro Periférico y se ampliarán horarios del Tren Ligero durante actividades del Mundial 2026, con servicio hasta tres horas después del FIFA Fan Fest.