El secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo, estima que alrededor de 300 mil automovilistas son los que tendrán que reemplacar hasta el primer trimestre el 2026

“Si aún no ha hecho el refrendo vehicular, pueden hacerlo en la comodidad de su casa, a través del Internet, en la página web del Gobierno del Estado y de la Secretaría. Lo pueden hacer a través de bancos o tiendas de conveniencia o en la propia red de oficinas recaudadoras del Estado, de las 135. Pero si ya hicieron el pago del refrendo, lo que pueden hacer es agendar su cita para los meses enero, febrero y marzo porque no tendrán molestia alguna aquellas personas que ya hayan hecho el pago del refrendo vehicular”.

Cabe recordar que ante la demanda, la Secretaría de la Hacienda Pública otorgó una prórroga de tres meses para el canje gratuito de placas, como parte de la oferta del paquetazo. (Por Gricelda Torres Zambrano)