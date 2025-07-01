Jalisco superó los 400 casos de sarampión en lo que va del año, al registrar 414 contagios confirmados y una defunción, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud federal.

Tan solo en las últimas horas, se sumaron 28 nuevos casos a la estadística estatal.

A nivel nacional, Jalisco ocupa el segundo lugar en número de contagios, solo por debajo de Chihuahua, que concentra 4 mil 465 casos, equivalentes a casi ocho de cada diez personas diagnosticadas con la enfermedad en el país.

Las autoridades sanitarias mantienen el seguimiento epidemiológico y refuerzan las acciones de prevención y vacunación.