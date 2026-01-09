Las y los estudiantes de educación básica regresarán a clases el lunes 12 de enero, pero a finales de mes contarán con un nuevo periodo de descanso, conforme al calendario 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública.

El megapuente será de cuatro días consecutivos: el viernes 30 de enero no habrá clases por la sesión del Consejo Técnico Escolar; el sábado 31 y domingo 1 de febrero corresponden al fin de semana, y el lunes 2 de febrero se suspenderán actividades por la conmemoración del Día de la Constitución.

El regreso a las aulas está previsto para el martes 3 de febrero.

Este descanso aplica a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional. Durante el viernes, el personal docente sí acudirá a actividades internas.