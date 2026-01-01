La cantante Christina Aguilera confirmó su regreso a México con un concierto programado para el 17 de marzo de 2026 en el Palacio de los Deportes, informó la promotora Ocesa.

La preventa de boletos será el 15 de enero a través de Ticketmaster con Banamex, y la venta general iniciará un día después.

Se trata, por ahora, de una única fecha en la Ciudad de México, aunque seguidores esperan que se abran más presentaciones si la demanda lo amerita.

Aguilera no ofrecía un concierto formal en el país desde 2019, lo que generó expectativa y la colocó entre las tendencias en redes sociales. (Por Pilar Gutierrez)