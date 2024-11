En busca de un proyecto de unidad, el ex candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, se registró este martes como candidato a ocupar la dirigencia de MC. Su proyecto, señala, busca convertir al partido naranja en una verdadera alternativa.

“Pero el problema también es caer en la dinámica de hablar de ellos, concederles la agenda, concederles siempre, siempre, que en cualquier evento termine tratándose de ellos o del gobierno y yo creo que no, no es ese el camino. Y yo de verdad entiendo la lógica, la palabra, la expresión, no la descalifico, pero prefiero pensar que vamos a ser una alternativa a que vamos a ser una oposición, que vamos a ser proposición, que vamos a ser proactivos. Yo creo que el país no necesita más protagonistas de la polarización”.

Debemos ver al futuro y construir de la mano de los niños, agrega, pues si bien no son parte del presupuesto, aún así merecen una mucho mayor atención por parte de las autoridades. (Por Arturo García Caudillo)