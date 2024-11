Luego de los reclamos del Gobierno de Jalisco, tanto del entrante como saliente, que acusaron maltrato a la entidad en el Presupuesto de Egresos para 2025, al no contemplar los proyectos prioritarios y en general, no destinar el recurso necesario para infraestructura, diputados de Morena en el Congreso del Estado negaron que no se atiendan las necesidades de la entidad.

El coordinador de los diputados de Morena, Miguel de la Rosa, aseguró que Jalisco recibe de participaciones, apoyos y otras ministraciones recursos por casi 300 mil millones de pesos.

Señalan que también el Gobierno Federal apoyó en el desarrollo de obras para la entidad, como la terminación de la Presa El Zapotillo, la conclusión de la Línea 3 e incluso una aportación para la Línea 4 del Tren Ligero.

Afirman que eventualmente los recursos llegarán a Jalisco.

“En su momento, Jalisco contará, ya lo tiene en programas de bienestar en gasto a través de delegaciones federales y lo tiene a través de participaciones federales, pero también lo tendrá para programas y proyectos que ya ha anunciado, como el desarrollo de la línea de tren que partirá desde Ciudad de México”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)