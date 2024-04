Tras el segundo debate presidencial, el abanderado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dijo estar muy decepcionado de la actitud asumida por las candidatas al no querer hacer propuestas y limitarse a atacarse mutuamente.

“Me decepciona mucho que no le quieran soluciones y respuestas al país. De su parte que le falten al respeto a la gente. No se faltan al respeto entre ellas, le faltan al respeto a las personas. Uno tiene que ser educado por respeto a sí mismo, pero por respeto también a las demás personas y yo creo que ese no es el nivel que México merece. Esa es mi opinión, ese es mi punto de vista. Yo no voy a usar adjetivos, etiquetas, ofensas contra ellas, pero ojalá que reflexionen. No lo está viendo bien la sociedad”.

Desde Monterrey, donde se reunió con estudiantes, Álvarez Máynez negó tener diferencias con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pero sí estar muy orgulloso de los resultados que ha alcanzado como ejecutivo y los avances de la entidad. (Por Arturo García Caudillo)