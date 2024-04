Luego de calificar como “un duro golpe a su gobierno”, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro realizó una guardia al féretro del comandante de la Policía Estatal, Gerardo Insúa, asesinado ayer en Tlajomulco de Zúñiga.

El mandatario realizó la guardia junto con el Fiscal del Estado, el Secretario de Seguridad Estatal y el Coordinador de Seguridad..

Alfaro Ramírez indicó lo que siempre dice ante la muerte de un policía, que no dará marcha atrás en su estrategia de seguridad y que se buscará que el crimen no quede en la impunidad.

Calificó al comandante Insúa de valiente y que he no se doblaba con facilidad.

Envió el pésame a la esposa y pequeña hija del policía caído. (Por Claudia Manuela Pérez)