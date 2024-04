A unas horas de viajar a Guanajuato, entidad donde este lunes fue asesinada la candidata de Morena al municipio de Celaya, el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, rechazó pedir seguridad extra.

“Nosotros vamos a estar allá, tenemos la tranquilidad de seguir recorriendo el país con autoridad moral y no pienso hacer peticiones de reforzar. Sin duda alguna las personas que nos acompañan por parte del equipo de operaciones especiales de la Presidencia de la República, que antes fueron el Estado Mayor Presidencial tienen ellos protocolos en los que nosotros confiamos. Yo confío en las Fuerzas Armadas, confío en la garantía que nos están brindando de seguridad y no, no tengo pensado pedirles ningún operativo especial”.

Acusó a los gobiernos panistas de haber convertido a Guanajuato en un infierno y al fiscal Zamarripa de haber llevado al estado a una involución cada vez más marcada. Álvarez Máynez visitó este martes la Universidad de Tijana, campus La Paz y mañana acudirá a la Universidad Iberoamericana en León, Guanajuato. (Por Arturo García Caudillo)