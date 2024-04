Tras lamentar nuevamente el asesinato de la candidata de Morena al municipio de Celaya, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, reconoció que la seguridad en torno a los presidenciables es bastante buena, contrario a lo que sucede con quienes aspiran a cargos locales.

“La verdad no, la verdad sí me siento protegida con el equipo de seguridad que tengo y yo sobre todo apuesto a que hacen algo de inteligencia o mucho, pero siempre lo he dicho claramente, me preocupan los candidatos a alcaldes, los regidores, los que están al ras de la calle, como esta candidata. Y pues ojalá se investigue inmediatamente, se ponga ante la justicia a los responsables. Y cuando me preguntan de las cárceles, pues ahí deben de ir estos personajes, estos que matan a una persona con absoluta impunidad”.

En cuanto a la posibilidad de que sea el Gobierno Federal el encargado de brindar protección a los candidatos locales, consideró que sería difícil que pudiera darse abasto ante tantos aspirantes a cargos de elección popular. (Por Arturo García Caudillo)