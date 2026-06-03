La depresión tropical Uno-E evolucionó este miércoles a la tormenta tropical “Amanda”, convirtiéndose en el primer ciclón con nombre de la temporada 2026 en el océano Pacífico.

De acuerdo con autoridades meteorológicas, el sistema presenta vientos sostenidos de 55 km/h y rachas superiores a los 75 km/h.

El fenómeno se localiza a más de 2 mil 300 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas y mantiene un desplazamiento hacia el noroeste, alejándose del territorio mexicano.

Por ello, los pronósticos indican que no representa riesgo directo para las costas nacionales ni generará afectaciones importantes en el país.

Sin embargo, especialistas mantienen vigilancia sobre otras zonas de baja presión cercanas al litoral mexicano que podrían evolucionar en los próximos días y dar origen a los sistemas “Boris” y “Cristina”, con potencial de generar lluvias en estados del Pacífico.