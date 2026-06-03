Según una publicación del diario Los Angeles Times basada en fuentes anónimas, autoridades de Estados Unidos investigan a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El reporte señala que ambos mandatarios habrían sido despojados de sus visas estadounidenses como parte de una investigación penal, aunque continúan ingresando a territorio estadounidense mediante mecanismos de cooperación bilateral.

De acuerdo con la publicación, Durazo es investigado por supuestos nexos con grupos criminales, mientras que Villarreal estaría relacionado con indagatorias por presunto contrabando de combustible.

El gobernador tamaulipeco rechazó las acusaciones y las calificó como falsas.

La información surge en medio de las tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos por la estrategia de combate al narcotráfico y las investigaciones contra funcionarios mexicanos.