Este sábado el Parque de la Revolución en Guadalajara amanece resguardado en todos sus accesos por elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con reportes en la zona, el despliegue busca impedir el regreso de comerciantes al espacio, luego de su retiro durante los trabajos de rehabilitación.

La presencia de autoridades mantiene controlado el perímetro ante posibles intentos de reinstalación de vendedores en el lugar.