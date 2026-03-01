Los tres adultos detenidos tras el desmantelamiento de un call center clandestino en la colonia San Andrés, en Guadalajara, fueron vinculados a proceso por el delito de cohecho y permanecerán en prisión preventiva por seis meses.

De acuerdo con la Fiscalía, los implicados se hacían pasar por empleados bancarios para obtener depósitos.

Durante la intervención, ofrecieron dinero y un vehículo a los agentes para evitar su detención.

La investigación continuará por otros posibles delitos, con un plazo de tres meses.