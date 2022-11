Hay abasto suficiente de huevo para lo que resta del año y no hay excusas para aumentar el precio del producto, señala el director de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco, Eduardo Ramírez.

“Hay abasto suficiente y por el momento no hay ningún riesgo de que ocurra una escasez de este producto. Tampoco no hay posibilidades de que pueda incrementarse el precio por este tema de vacunación”.

Agrega que las medidas son más bien preventivas para evitar la gripe aviar en las granjas, como aumentar la bioseguridad, utilizar los arcos sanitarios y mallas pajareras, además de la vacuna. (Por Claudia Manuela Pérez)