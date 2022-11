Al comparecer ante el Pleno del Senado de la República, la nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, negó que a su llegada haya desmantelado el equipo negociador encargado de resolver las controversias relacionadas con el TMEC, y aseguró que por el contrario, las bajas y altas en su equipo son para alcanzar mejores resultados.

“Lo que busca es una mejor coordinación con todo el sector energético para tener un mejor entendimiento y una mejor repuesta hacia el área, hacia la contraparte que está pidiendo las consultas. El resto del equipo, el técnico, el que es altamente especializado no se ha tocado. Hay otras salidas pero no tienen nada que ver con los temas de arbitraje, tienen que ver con otros temas, pero no es parte de la consultoría jurídica internacional”.

El reclamo de los senadores de oposición es por la destitución de Luz María de la Mora, principal negociadora del gobierno mexicano en materia energética. (Por Arturo García Caudillo)