Con doblete de Brian Rodríguez, América derrotó 2-1 al Toluca en el estadio Azteca para terminar con una racha de 6 juegos sin poder ganar; en autogol Miguel Vázquez marcó el tanto de los Diablos que terminaron con diez por expulsión de Helinho al minuto 97. El uruguayo dijo que hay que tener cuidado con las Aguilas en la Liguilla.

“Sin duda, sin duda, creo que la gente que duda de este equipo sinceramente nos falta al respeto, creo que hay que tener mucho cuidado cuando hablan del América por ser lo que es, por la historia que tiene en el futbol mexicano, así que nosotros trabajando callados humildes creo que vendrán cosas mejores y meternos a la liguilla es lo que más queremos”.

Con la victoria América llegó a 22 puntos y se ubica en el sexto lugar de cara a la liguilla. Mientras que los Choriceros con 27 unidades están en la quinta posición.

Por su parte, León derrotó 3 por 1 a los Bravos de Juárez y se metido de llenó a la pelea por estar en la liguilla. Los Esmeraldas dominaron el encuentro y sacaron los 3 puntos con doblete de Ismael Díaz y otro tanto de Daniel Arcila. En tanto que, Oscar Estupiñan marcó por los Fronterizos.

Con el triunfo León llega a 22 unidades y ocupa el séptimo lugar de la tabla y el equipo de Juárez con 16 unidades se queda en la posición 12. (Por Manuel Trujillo Soriano)