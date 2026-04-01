Con doblete de Bryan el Cotorro González más tantos de Ricardo Marín, Brian Gutiérrez y Hugo Camberos, las Chivas no se tentaron el corazón y golearon 5 por 0 al Puebla en el estadio Akron. El pastor del rebaño, Gabriel Milito dijo que era una victoria que necesitaban.

“Necesitábamos realizar un partido como el que jugamos veníamos de una dura derrota fuera de casa y necesitábamos esta reacción estábamos convencidos de poder hacerlo, pero los partidos siempre hay que jugarlos al principio nos costó un poco, después con los goles el desarrollo se fue poniendo cada vez más favorable”.

El Guadalajara llegó a 11 victorias, su mejor marca en torneos cortos, suma 34 puntos y se afianza en el primer lugar de la clasificación general a dos fechas de que termine la fase regular del torneo. Asegura además su lugar para la Concachampions 2027. Puebla se queda con 13 unidades y es antepenúltimo en la tabla de posiciones.

Por su parte, el Monterrey prácticamente se despidió de la liguilla al perder en casa 3-1 ante Pachuca. Robert Nunes, Alán Bautista y Enner Valencia le dieron la victoria a los Tuzos, mientras que Lucas Ocampos descontó por los Rayados. Pachuca llegó a 31 puntos y es sublíder general; Monterrey con 15 puntos ocupa la decima cuarta posición con pie y medio fuera de liguilla. (Por Manuel Trujillo Soriano)