El América se quedo con el clásico capitalino al remontar de manera espectacular y derrotar por goleada de 4 por 1 a los Pumas en el estadio Ciudad de los Deportes al continuar la jornada 11 de la Liga MX.

Jorge Ruvalcaba puso adelante a los de la UNAM, pero en el segundo tiempo las Águilas con el apoyo de su afición le dieron la vuelta con anotaciones de Álvaro Angulo en autogol, Raúl Zúñiga y Alejandro Zendejas con un doblete incluido uno de penal.

América necesitaba la victoria, dijo el entrenador André Jardine. “Una victoria muy importante, por la tabla, los objetivos que tenemos, los puntos que podíamos perder, ya los perdimos, la pelea por arriba será cerrada, los puntos de hoy eran importante, la fuerza de un Clásico, es un rival que compite al 100%, siempre con Pumas es este estilo, me gustaron las formas, el futbol es así, hicimos un buen partido, vamos con un cero abajo, viene el segundo tiempo, ajustamos un par de cosas, mantuvimos el foco, una calma con agresividad, claro, desde ese momento, ya te llenas de confianza, sabe el potencial que tiene, una victoria redonda y completa”, dijo. (Por Martín Navarro Vásquez)