Toluca sigue imparable al derrotar en La Bombonera 3-1 a Mazatlán al continuar la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga MX.

Los goles de los Diablos fueron de Héctor Herrera, Bruno Méndez y Paulinho. Casi al final descontó por los mazatlecos Nicolás Benedetti.

Quedó muy contento el técnico de los Diablos Antonio Mohamed: “En líneas generales hicimos un partido correcto, controlamos las acciones de principio a fin y a pesar de tener un hombre menos el equipo no tuvo recibió opciones en contra y fuimos capaces de hacer dos goles con un hombre menos, las sensaciones son positivas y vamos en crecimiento”.

El Monterrey batalló pero alcanzó a vencer 1-0 a Santos con anotación de Lucas Ocampos, en juego celebrado en la Sultana del Norte.

De esta manera Diablos y Rayados con 25 puntos comparten la cima de la clasificación. (Por Martín Navarro Vásquez)