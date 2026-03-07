América se reencontró con el triunfo al vencer de visita 2-1 a los Gallos Blancos, en el estadio La Corregidora.

Brian Rodríguez y Patricio Salas marcaron para la victoria americanista, mientras Ali Ávila descontó por los de Querétaro.

De esta manera la presión que vivía el equipo de las Águilas se calma un poco, luego de algunos encuentros donde no pudieron ganar, sobre todo con la derrota de Bravos como locales la jornada anterior.

América llega a 14 puntos, y los Gallos se quedan en 6 unidades. (Por Martín Navarro Vásquez)