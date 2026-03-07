Cruz Azul se reafirmó como líder de la Liga MX al golear como local en el Estadio Cuauhtémoc 3-0 al Atlético de San Luis, al continuar la fecha 10 del Torneo Clausura.
Agustín Palavecino, Gabriel Fernández y Andrés Montaño anotaron para el triunfo de la Máquina que de esta manera llega a 25 puntos en la cima de la clasificación.
Los Potosinos jugaron todo el segundo tiempo con 10 jugadores por expulsión de Eduardo Águila. (Por Martín Navarro Vásquez)
Cruz Azul golea al San Luis y sigue de líder en la Liga MX
