Cruz Azul se reafirmó como líder de la Liga MX al golear como local en el Estadio Cuauhtémoc 3-0 al Atlético de San Luis, al continuar la fecha 10 del Torneo Clausura.

Agustín Palavecino, Gabriel Fernández y Andrés Montaño anotaron para el triunfo de la Máquina que de esta manera llega a 25 puntos en la cima de la clasificación.

Los Potosinos jugaron todo el segundo tiempo con 10 jugadores por expulsión de Eduardo Águila. (Por Martín Navarro Vásquez)