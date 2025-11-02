América derrotó 2-0 al León en el estadio Ciudad de los Deportes con tantos del francés Saint-Maximin y de Rodrigo Aguirre y el técnico de las Aguilas, André Jardine dijo que es importante poder pelear por el liderato en la última jornada.

“Ya garantizamos estar dentro de los cuatro y pro el equilibrio actual que hay en la liga hay que celebrarse todo terminar el torneo con una confrontación directa por el liderato general que tenemos chances porque cuatro de los que pelean el liderato juegan fuera de casa y por eso hay que valorar aún más la posición nuestra en la tabla y poder llegar otra vez peleando por el liderato es algo muy importante y vamos a buscarlo”.

Con la victoria, América llegó a 34 puntos y empató al Toluca, rival con el que cerrará el torneo.

Por su parte, Monterrey y Tigres empataron a un gol en el clásico Regio en el que hubo de todo. Sergio Canales de penal adelantó a los Rayados y Ángel Correa igualo el marcador por los Felinos. Guido Pizarro dijo que fue un juego parejo.

Ambos equipos terminaron con diez elementos al ser expulsados: Jorge Rodríguez por los Rayados y Jesús Angulo por Tigres. (Por Manuel Trujillo Soriano)