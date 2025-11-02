Los Dodgers de los Ángeles se convierte en bicampeones de Grandes Ligas al vencer en 11 entradas a los Azulejos de Toronto por 5-4. Siete juegos no fueron suficientes y el Clásico de Otoño se tuvo que definir en extra innings. Los que los Dodgers vinieron de atrás para remontar la pizarra con cuadrangulares de Max Muncy, Miguel Rojas y Will Smith para derrotar a los Azulejos y convertirse en bicampeones de las Mayores después de 25 años, cuando los Yankees ganaron tres títulos entre 1998 al 2000.

En la novena entrada los Azulejos se quedaron a 2 outs de ganar el juego cuando, Miguel Rojas logró igualar la pizarra con un cuadrangular y al final dijo conecto el hit más importante de su vida.

“Esta es una emoción bastante grande, hasta el momento no se cree, no es real porque estamos disfrutando con los compañeros y tratando de poner en palabras un poco lo que sucedió el día de hoy. Me siento agradecido emocionado por la oportunidad que me ha dado esta organización en los últimos dos años, no importa cuantos días dures sin jugar, creo que cuando te toca tu oportunidad tienes que estar preparado y estoy muy orgulloso de mi porque cuando me dieron mi chance tuvo la oportunidad de apoyar al equipo. Definitivamente el turno no parecía como para hacer algo como eso, pero gracias a Dios pude conectar la bola de esa manera, pude dar el jonrón en ese momento y creo que es el hit más grande que voy a conectar en mi vida y estoy agradecido y feliz”.

El pitcher japonés Yoshimobu Yamamoto fue el encargado de cerrar el juego por los Dodgers y fue nombrado el MVP de esta Serie Mundial. (Por Manuel Trujillo Soriano)=