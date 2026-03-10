América inició su participación en los Octavos de Final de la Concachampions con victoria de visitante por 1-0 ante el Philadelphia Union de la MLS, al imponerse con un golazo del brasileño, Raphael Veiga, al minuto 20.

La mala noticia fue que el portero de las Aguilas y de la Selección Mexicana, Luis Ángel Malagón, se lastimó la pierna izquierda al intentar despejar un balón y salió en camilla en la recta final del primer tiempo; el arquero suplente, Rodolfo Cota tuvo que ingresar de relevo y prácticamente sin calentamiento previo, al minuto 42.

El Club de Coapa informó en un comunicado que al retornar a México, Malagón será sometido a estudios radiológicos para conocer con exactitud la gravedad de su lesión. (Por Manuel Trujillo Soriano)