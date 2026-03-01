Ante la polémica que generaron las imágenes del Parque Revolución casi en abandono, el Ayuntamiento de Guadalajara sostiene que el avance en los trabajos de remodelación es del 90 por ciento.

La administración municipal indica que todos sus elementos arquitectónicos así como la iluminación se encuentran concluidos, pero como sucede con cualquier obra, el paisajismo forma parte de las últimas etapas constructivas.

En la actualidad, señala la comuna tapatía, se coloca el mobiliario y la plantación del nuevo arbolado.

Destaca que el proyecto de restauración contempla diversas acciones como el mantenimiento general de andadores y banquetas, bahías de ascenso y descenso, paradas de transporte público y retiro de cableado obsoleto, revisión de lineas hidraúlicas y bombas de las tres fuentes

También dice, el mantenimiento, pintura y limpieza de los juegos infantiles, de las 61 bancas de concreto y de las pérgolas metálicas. (Por Gricelda Torres Zambrano)