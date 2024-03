En el Estadio Azteca el América venció 2-1 al Atlético de San Luis para llegar a los 28 puntos y empatar en la cima de la clasificación al Monterrey al iniciar la fecha 13 de la Liga MX.

El equipo de Coapa sigue con una buena racha.

Los goles americanistas fueron de Diego Valdés (54′) y Brian Rodríguez (84′)

Mientras que Franck Boli (90′+5′ Pen) descontó por los Potosinos.

Al final se quedó molesto el técnico de San Luis Gustavo leal porque el árbitro no agregó más minutos. “Me siento irrespetado, sé que podemos pelear hasta el último momento, nos dieron por muertos, en nombre de los jugadores, en nombre de la institución, no me gustó”.

Por su parte André Jardine se fue intranquilo, pese al triunfo: “Corregimos en el segundo tiempo porque encontramos los espacios para atacar, tuvimos variantes que son productos del entrenamiento, a pesar de la gran actividad que hemos tenido, por eso fue muy importante el triunfo”. (Por Martín Navarro Vásquez)