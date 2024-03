Xolos y Puebla no terminan sus malas rachas, incluso los poblanos ni con nuevo entrenador.

Por un lado el Mazatlán confirma que por el contrario sí está mejorando en el Torneo de Clausura ya que venció 2-0 Xolos en el estadio del Puerto Sinaloense dentro de la fecha 13 de la liga MX.

Los goles fueron de Luis Amarilla y Eduard Bello. Miguel Herrera técnico de Xolos nuevamente queda en duda, pues su equipo no ha ganado en el torneo.

El Puebla no logra salir de la crisis ya que perdió en el estadio Cuauhtémoc 3 goles por 2 ante los Tigres.

Juan Brunetta (62′), Diego Reyes (73′) y Sebastián Córdova (81′) marcaron para el triunfo de los norteños. Por los de la franja descontaron Alberto Herrera (23′) y Luis Arcadio García (83′).

Puebla llegó a 10 derrotas y con tan solo 5 puntos sigue como el peor de la liga MX. (Por Martín Navarro Vásquez)