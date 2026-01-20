Para la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) el programa de reducción de velocidades en la ciudad a 50 kilómetros por hora tiene muchos visos de ser recaudatorio, ya que hay avenidas como Lázaro Cárdenas o

el mismo Periférico donde se circula a 80, estima su secretario y urbanista, Ricardo Oliveras

“A una avenida que estabas acostumbrado a ir a 80 kilómetros por hora te la bajan a 50, sobrepasando los 60 kilómetros por hora tendrás una infracción. Entonces se vuelve psicológicamente un tema recaudatorio para el automovilista, decir: me bajaron la velocidad, me pusieron la cámara de fotomultas, entonces lo que están haciendo es recaudar más dinero”.

Al Secretario de la AMIC se le hace muy sospechoso que luego de esta campaña contra el exceso de velocidad del Gobierno de Jalisco se vayan a instalar más de 70 nuevas cámaras de foto infracción. (Por José Luis Jiménez Castro)