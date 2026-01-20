Minimiza la presidenta Claudia Sheinbaum, el desabasto de medicamentos en el sector Salud, asegurando que apenas faltan una o dos medicinas para el cáncer.

“Ahora se accede a todos los medicamentos que están definidos por los llamados Pronams, por los Protocolos de Atención Médica. Antes solamente te daban un grupo de medicamentos básicos, lo demás no estaba incluido en el Seguro Popular. Y por más que digan de los medicamentos, hoy se tienen medicamentos de cáncer en todos centros de atención, si acaso falta uno o dos medicamentos y hay intercambio de servicios para poder llevar los medicamentos. Y vamos avanzando”.

De hecho, añade, las clínicas y hospitales del IMSS Bienestar a través de las Rutas de la Salud tienen los 147 medicamentos definidos por los médicos especialistas para la atención de las enfermedades más comunes. (Por Arturo García Caudillo)