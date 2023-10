Ante la negativa de la empresa estadounidense Vulcan, propietaria de la mina a cielo abierto Sac Tun, en Quintana Roo, para llegar a un arreglo y detener la extracción de materiales, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no dejará su cargo sin antes resolver este asunto.

“Ellos no quieren nada, ellos lo que quieren es que se termine el gobierno para volver a explotar y hay un litigio de esta naturaleza. Pero yo quiero decirles aquí, a todos los mexicanos, de que yo no me voy a ir sin resolver esto, y la mejor forma de resolverlo, es que se declare zona natural protegida. Y que se les pague de conformidad con la Ley la indemnización correspondiente. Sencillamente se declara área natural protegida, por decreto. Si no hay respuesta de ellos, esa va a ser la decisión”.

López Obrador ofreció comprar las 2 mil 400 hectáreas de la mina en 6 mil 500 millones de pesos, pero Vulcan exige una compensación por mil 900 millones de dólares, es decir, alrededor de 35 mil millones de pesos. (Por Arturo García Caudillo)