El grupo Moenia, referente de la música electrónica en el país, llenó de energía la noche de este jueves el auditorio Benito Juárez, dónde buscaban no solo complacer a sus fans, si no perdurar con las nuevas generaciones, así lo mencionaron en conferencia de prensa, previo a su show:

“Nosotros siempre hemos pensado que el en vivo es la carta más fuerte que tenemos y lo que logra convertir por usar un término casi religioso a las que tal vez antes no eran creyentes de Moenia”.

Con una gran producción acompañada de luces, una gran pantalla y sombreros en forma de cubos que daban la ilusión de pixeles, fue como Moenia deleitó al público tapatío, además de canciones como “No importa que el zoom”, “Llámame si me necesitas” y “Déjame entrar”, entre muchas más. (Por Katia Plascencia Muciño)