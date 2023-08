Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que desconocía las impugnaciones presentadas por Presidencia de la República, en contra de las resoluciones del INE que le prohíben hablar de temas electorales.

“¿Ahhh sí? Lo hacen por rutina los abogados de aquí. Ya ven cómo son los abogados, dicen, se nos acaba el plazo, el término. Dicen ya no se transmita, quiten de las redes esos mensajes, entonces Jesús lo que hace es que los baja y ya”.

Calificó una vez más a los consejeros del Instituto como integrantes de la Santa Inquisición, y pidió, para que ya no haya confusiones, que el INE emita unos lineamientos en los que aclare qué es lo que sí puede decir y qué es lo que no. (Por Arturo García Caudillo)