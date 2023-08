Está justificado el rechazo del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al proyecto de presupuesto para el próximo año porque contempla sin sustento seis millones de pesos para nuevo personal, explica el consejero Carlos Elizondo.

“Vimos rubros muy opacos. Uno de ellos es el de asimilados que no es otra cosa que nuevo personal, pero que no dice para qué funciones, cuánto tiempo se va a contratar, por qué se contrataría, ya que actualmente la Comisión tiene un gasto en sueldos del 93 por ciento del presupuesto”.

Tras advertir que los consejeros no recibieron con tiempo suficiente el proyecto de presupuesto, Carlos Elizondo indica que el 93 por ciento del recurso se va a la nómina, pero es un organismo que sale caro a los jaliscienses porque no está dando resultados. De hecho, en la sesión de ayer le pidió a la presidenta que renunciara. (Por Gricelda Torres Zambrano)