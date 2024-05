Aunque no lo tiene programado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, podría emitir un mensaje el domingo por la noche, luego del cierre de casillas de la elección presidencial.

“Sí, yo tengo que esperar a que el INE. A lo mejor subo algo, subo algo. Y al día siguiente vamos a estar aquí y vamos a hablar nada. —¿Felicitaría a la ganadora? —Ya no pregunten tanto. Se me pasó esto y tenía yo intención de decirlo, el miércoles son los cómputos distritales, no hay que olvidar eso, y hay que esperar todo el procedimiento legal”.

Confirmó que jueves y viernes no habrá conferencia Mañanera, que no saldrá de la ciudad durante esos días y que el domingo acudirá temprano, como acostumbra, a votar. (Por Arturo García Caudillo)