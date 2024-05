Luego de que las colaboraciones de diferentes géneros musicales se han puesto de moda, María José también incursionará en el regional mexicano, al preparar una canción junto a Ana Bárbara, así lo reveló a Notisistema “La Josa”.

“Grabamos apenas una canción Ana Bárbara y yo, y es una fusión de regional pop, y saldrá pronto yo creo que en unos dos de meses, ya hicimos el video, y es como lo más regional que yo creo que me van a escuchar. No es que vaya ellos hacer un disco de regional, no, para nada”.

María José se presentará el próximo 21 de junio en el Auditorio Telmex, donde según mencionó podría tener algunas sorpresas. (Por Katia Plascencia Muciño)