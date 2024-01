Rechaza el presidente Andrés Manuel López Obrador, críticas al Plan de Reconstrucción de Acapulco, asegurando que sí se han entregado todos los apoyos anunciados.

“Dicen que el que acusa debe de probar, pero aquí no aplica. Yo voy a probarte que cuando fui la última vez a Acapulco ya se habían entregado todos los apoyos. ¿Quiénes sin testigos? Todos los que recibieron estos apoyos”.

Asimismo, reiteró que no ha querido recorrer las calles del puerto, para que no le vayan a tender una emboscada.

“¿Y para qué voy a ir a exponerme a una colonia si están molestos, molestos, molestos los conservadores, corruptos y pueden prepararme una emboscada para ofenderme y que se convierta en una gran noticia nacional”. (Por Arturo García Caudillo)